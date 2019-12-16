«Оренбург» и «Ростов» интересуются хавбеком «Химок» Полярусом

Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» и «Ростов» проявляют интерес к украинскому полузащитнику «Химок» Артёму Полярусу. В данный момент клубы Российской Премьер-Лиги изучают информацию о футболисте.

Полярус перешёл в «Химки» в летнее трансферное окно из «Александрии» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 24 матчах первенства Футбольной национальной лиги (в 23 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей и получил пять жёлтых карточек. Контракт футболиста с подмосковным клубом действует до лета 2021 года.

«Химки», набрав 50 очков, занимают третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/20