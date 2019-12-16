Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Защитник московского «Спартака» Лукас Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает официальный «твиттер» бразильской конфедерации футбола.
Бразилия примет участие в предолимпийском турнире, который будет проводиться в Колумбии с 18 января по 9 февраля 2020 года.
Сборная Бразилии попала в группу В вместе с национальными командами Парагвая, Боливии, Уругвая и Перу. На Олимпиаде-2020 в Токио сборная Бразилии будет защищать чемпионский титул, который был завоёван на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Айртон перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Флуминенсе». Сумма трансфера составила € 7 млн. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл 17 матчей в чемпионате России и результативными действиями не отметился.
Айртон подвёл итоги первого года в составе «Спартака»
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