Фелиш: однажды хотел бы сыграть с Роналду за один клуб

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш признался, что однажды хотел бы сыграть с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду за один клуб.
«Роналду всегда очень добр ко мне и хвалит мою игру. Он всегда рядом и помогает мне. Я следил за его игрой по телевизору, когда ещё был маленький, это мой кумир. Никто ведь не знает, что произойдёт в будущем, но однажды я хотел бы поиграть с ним за один клуб.
Что касается жеребьёвки Лиги чемпионов, то здесь нет фаворита. В этом турнире играют лучшие европейские команды, и «Атлетико» сделает всё возможное, чтобы пройти как можно дальше в этом соревновании», — приводит слова Фелиша Sky Italia.
В нынешнем сезоне 20-летний португальский футболист принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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