Ибрагимович может прийти в «Эвертон» вместе с Анчелотти

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, контракт которого с американским клубом истекает в конце этого года, может вернуться в Англию, где ранее выступал за «Манчестер Юнайтед».



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Rai Sport, бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, которого уволили из команды на прошлой неделе и в последние дни связывают с «Эвертоном», хочет вновь поработать с 38-летним шведом, с которым он знаком по временам в «Пари Сен-Жермен». Если итальянский специалист возглавит ливерпульский клуб, то Златан может пополнить ряды коллектива вслед за ним.



Ранее сообщалось, что на Ибрагимовича также претендуют «Милан», «Наполи» и «Монца» из Серии С. При этом россонери считались главным претендентом на футболиста.



В завершившемся сезоне MLS Златан принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач.

Источник: Анчелотти согласился возглавить «Эвертон»