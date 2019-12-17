Татаев: в «Краснодаре-2» получал больше, чем сейчас в «Млада-Болеславе»

Защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев рассказал, почему решил перейти из «Краснодара», а также сравнил свой оклад в России и Чехии.
«Для меня это шаг вперёд. Слухи об интересе ко мне ходили давно, но афишировать эту информацию было нельзя. Когда последовало официальное предложение, в «Краснодаре» предложили подумать. Пришёл к выводу, что так будет лучше для развития моей карьеры. В клубе пошли навстречу и не чинили никаких препятствий.
Что касается зарплаты, это значения не имеет. Могу сказать, что в «Краснодаре-2» получал больше, чем сейчас в «Младе». К тому же жизнь в Чехии дороже. Да и зарплаты в чешском футболе небольшие. Но сразу сказал, что согласен на любые деньги, главное — проявить себя в Европе. Нужно сначала потерпеть, а деньги придут», — цитирует Татаева «RT на русском».
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