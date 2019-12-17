Президент ПФЛ высказался о критике системы «осень-весна»
Президент ПФЛ Андрей Соколов поделился мнением о критике системы «осень-весна» в Российской Премьер-Лиге.
«Почему-то все ищут ошибки в системе. Давайте сравним составы наших команд, которые добивались успехов в Кубке УЕФА. Допустим, если бы мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов, мы бы говорили о системе? Мы бы сказали, что у нас есть конкурентоспособные футболисты. Сроки окончания чемпионата не особо влияют на спортивные результаты. Конкурентные спортсмены — вот что может позволить нам конкурировать с европейскими клубами. Система — это не панацея. Если бы были манежи и инфраструктура, мы бы эту тему вообще не обсуждали. Пример — хоккей. Он ушёл под крышу», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
Президент ПФЛ рассказал, как можно привлечь дополнительных спонсоров в клубы лиги
- 17 декабря 2019
-
13:08
-
12:59
-
12:59
-
12:44
-
12:35
-
11:59
-
11:39
-
11:27
-
11:14
-
10:50
-
10:32
-
10:25
-
10:22
-
10:10
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:30
-
08:08
-
05:26
-
04:59
-
03:32
-
03:00
-
02:44
-
02:28
-
01:55
-
00:59
-
00:44
-
00:37
Партнерский контент