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Президент ПФЛ высказался о критике системы «осень-весна»

Президент ПФЛ высказался о критике системы «осень-весна»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Президент ПФЛ Андрей Соколов поделился мнением о критике системы «осень-весна» в Российской Премьер-Лиге.

«Почему-то все ищут ошибки в системе. Давайте сравним составы наших команд, которые добивались успехов в Кубке УЕФА. Допустим, если бы мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов, мы бы говорили о системе? Мы бы сказали, что у нас есть конкурентоспособные футболисты. Сроки окончания чемпионата не особо влияют на спортивные результаты. Конкурентные спортсмены — вот что может позволить нам конкурировать с европейскими клубами. Система — это не панацея. Если бы были манежи и инфраструктура, мы бы эту тему вообще не обсуждали. Пример — хоккей. Он ушёл под крышу», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.

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