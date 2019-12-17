Коке выбыл на неопределённый срок из-за травмы ноги
Полузащитник «Атлетико» Коке получил повреждение в матче 17-го тура испанской Примеры с «Осасуной», сообщается на официальном сайте мадридской команды.
Футболист почувствовал дискомфорт в области колена во время встречи, однако провёл на поле все 90 минут. В результате медицинского обследования у Коке было выявлено растяжение подколенного сухожилия правой ноги. Сроки восстановления полузащитника не сообщаются.
Коке выступает в составе основной команды «Атлетико» с 2009 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах испанской Примеры, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. «Атлетико» набрал 29 очков в 17 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Президент «Атлетико»: мы уже обыгрывали «Ливерпуль» в Лиге Европы
- 17 декабря 2019
-
19:24
-
19:09
-
18:48
-
18:40
-
18:30
-
18:17
-
18:15
-
18:01
-
18:00
-
17:45
-
17:39
-
17:37
-
17:33
-
17:25
-
17:21
-
17:13
-
17:08
-
16:58
-
16:57
-
16:47
-
16:43
-
16:40
-
16:27
-
16:27
-
16:09
-
15:38
-
15:38
-
15:27
-
15:14
-
15:08
-
14:55
-
14:42
-
14:10
-
14:08
-
13:54
Партнерский контент