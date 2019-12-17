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Коке выбыл на неопределённый срок из-за травмы ноги

Коке выбыл на неопределённый срок из-за травмы ноги
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Атлетико» Коке получил повреждение в матче 17-го тура испанской Примеры с «Осасуной», сообщается на официальном сайте мадридской команды.

Футболист почувствовал дискомфорт в области колена во время встречи, однако провёл на поле все 90 минут. В результате медицинского обследования у Коке было выявлено растяжение подколенного сухожилия правой ноги. Сроки восстановления полузащитника не сообщаются.

Коке выступает в составе основной команды «Атлетико» с 2009 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах испанской Примеры, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. «Атлетико» набрал 29 очков в 17 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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