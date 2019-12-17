Президент «Атлетико»: мы уже обыгрывали «Ливерпуль» в Лиге Европы

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой его команда встретится с «Ливерпулем».

«Я считаю, что головокружение должно начаться не у нас, а у „Ливерпуля“. Мы знали, что нам могут достаться они или другой клуб. Мы не впервые можем обыграть их, так как уже побеждали „Ливерпуль“ в Лиге Европы. У них отличная команда, а также у нас есть Ян Облак», — приводит слова Сересо Marca.

Матч «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится 18 февраля 2020 года в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Ответный матч «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдёт 11 марта 2020 года в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

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