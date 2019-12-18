Вернер – первый игрок с сезона-1977/78, который забил 18 голов в 16 турах Бундеслиги

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «РБ Лейпциг». Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась ничьей — 3:3.

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, отметившись дублем в этой встрече, довёл количество своих голов в этом сезоне Бундеслиги до 18. Никто из немецких футболистов не забивал столько за первые 16 туров с сезона-1977/78, когда Герд Мюллер стал автором 19 забитых мячей на аналогичном отрезке чемпионата, сообщает Opta в «твиттере».

В этом сезоне на счету форварда 24 матча во всех турнирах, в которых он забил 23 гола и отдал 9 голевых передач.

Всего за карьеру Вернер провёл 303 матча, на его счету 156 голов и 59 голевых передач.