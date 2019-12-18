Вернер – первый игрок с сезона-1977/78, который забил 18 голов в 16 турах Бундеслиги
В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «РБ Лейпциг». Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась ничьей — 3:3.
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, отметившись дублем в этой встрече, довёл количество своих голов в этом сезоне Бундеслиги до 18. Никто из немецких футболистов не забивал столько за первые 16 туров с сезона-1977/78, когда Герд Мюллер стал автором 19 забитых мячей на аналогичном отрезке чемпионата, сообщает Opta в «твиттере».
В этом сезоне на счету форварда 24 матча во всех турнирах, в которых он забил 23 гола и отдал 9 голевых передач.
Всего за карьеру Вернер провёл 303 матча, на его счету 156 голов и 59 голевых передач.
Скауты «Челси» просматривали Вернера и Дембеле
- 18 декабря 2019
-
09:00
-
08:51
-
08:22
-
05:20
-
05:13
-
03:48
-
03:16
-
02:45
-
01:58
-
01:26
-
00:55
-
00:38
-
00:23
-
00:22
-
00:17
-
00:07
- 17 декабря 2019
-
23:45
-
23:25
-
23:15
-
23:03
-
22:47
-
22:46
-
22:31
-
22:20
-
22:04
-
22:01
-
21:44
-
21:42
-
21:20
-
21:05
-
20:57
-
20:40
-
20:38
-
20:21
-
20:10
Партнерский контент