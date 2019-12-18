Форвард «Ред Булл Зальцбург» Минамино сегодня пройдёт медосмотр в «Ливерпуле»
Японский нападающий «Ред Булл Зальцбург» Такуми Минамино сегодня, 18 декабря, пройдёт медосмотр в «Ливерпуле», сообщает The Telegraph.
По данным источника, футболист надеется завершить все формальности в течение ближайших 24 часов. Если всё будет в порядке, форвард перейдёт в английский клуб в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составит € 8 млн.
Минамино перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2015 года из «Сересо Осаки». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В нынешнем сезоне 24-летний японец принял участие в 14 матчах чемпионата Австрии, в которых стал автором пяти забитых мячей. Также на его счету два гола и три результативные передачи в шести матчах Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
«Ливерпуль» разгромно проиграл «Астон Вилле» и вылетел из Кубка английской лиги
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