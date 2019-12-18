Вратарь «Ювентуса» Перин может перейти в «Дженоа»

Вратарь «Ювентуса» Матиа Перин может перейти в «Дженоа», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, генуэзский клуб ведёт переговоры о переходе голкипера в зимнее трансферное окно. «Дженоа» готов арендовать Перина, который является воспитанником клуба.

Возможный переход Перина может не понравиться «Интеру». В настоящий момент за «Дженоа» на правах аренды выступает принадлежащий миланцам голкипер Йонуц Раду, который в результате трансфера может потерять место в основном составе.

В нынешнем сезоне 27-летний Перин не провёл за «Ювентус» ни одного матча. В летнее трансферное окно он мог перейти в лиссабонскую «Бенфику», но трансфер сорвался из-за травмы голкипера. Контракт Перина с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.