В «Бетисе» уверены, что «Тоттенхэм» выкупит Ло Чельсо
В «Бетисе» уверены, что «Тоттенхэм Хотспур» воспользуется правом выкупить Джовани Ло Чельсо в предстоящее январское трансферное окно. Об этом сообщает Estadio Deportivo.
Как сообщает источник, президента «Бетиса» спросили о ситуации с Ло Чельсо, на что он ответил, что «Тоттенхэму» выгодно выкупить игрока в зимнее трансферное окно по сниженной цене, нежели обязательно выкупить игрока летом со значительным увеличением суммы.
23-летний игрок перешёл в английский клуб в последний день трансферного окна, так как полузащитник команда Кристиан Эриксен отказался подписать новый контракт с «Тоттенхэмом». Ло Чельсо сыграл всего 7 минут за клуб в первых 5 матчах Жозе Моуринью на посту главного тренера клуба.
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