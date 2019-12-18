В «Бетисе» уверены, что «Тоттенхэм» выкупит Ло Чельсо

В «Бетисе» уверены, что «Тоттенхэм Хотспур» воспользуется правом выкупить Джовани Ло Чельсо в предстоящее январское трансферное окно. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Как сообщает источник, президента «Бетиса» спросили о ситуации с Ло Чельсо, на что он ответил, что «Тоттенхэму» выгодно выкупить игрока в зимнее трансферное окно по сниженной цене, нежели обязательно выкупить игрока летом со значительным увеличением суммы.

23-летний игрок перешёл в английский клуб в последний день трансферного окна, так как полузащитник команда Кристиан Эриксен отказался подписать новый контракт с «Тоттенхэмом». Ло Чельсо сыграл всего 7 минут за клуб в первых 5 матчах Жозе Моуринью на посту главного тренера клуба.