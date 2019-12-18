Полузащитник «Манчестер Сити» Де Брёйне пойдёт на тренерские курсы в 28 лет
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне уже в ближайшее время начнёт обучение тренерскому делу. 28-летний футболист заявил, что пойдёт на тренерские курсы от Федерации футбола Бельгии.
«Хочу пойти на курсы, чтобы впоследствии было проще получить тренерские дипломы категории В и А. Пока я не думаю о тренерской работе всерьёз, но я захочу остаться в футболе после завершения карьеры, мне понадобится хотя бы этот минимум. Думаю, что уже в марте я приступлю к обучению», — цитирует Де Брёйне HLN.
В текущем сезоне бельгиец провёл в составе «Манчестер Сити» 21 матч, отметившись шестью забитыми мячами и 10 результативными передачами. Также на его счету четыре гола в шести матчах за сборную Бельгии.
- 18 декабря 2019
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