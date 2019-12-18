Защитник «ПСЖ» Курзава может стать игроком одного из грандов АПЛ

Французский защитник «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава привлёк к себе внимание топ-клубов английской Премьер-лиги. Как сообщает Footmercato, в услугах футболиста заинтересованы «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед».

Все три клуба, по информации источника, уже начали переговоры с 27-летним футболистом и планируют завершить трансфер уже в зимнее трансферное окно.



В текущем сезоне Курзава провёл за «ПСЖ» 11 матчей. Футболист выпал из основной обоймы футболистов, на которых в первую очередь рассчитывает Томас Тухель. Напомним, в парижский гранд Лейвен перешёл из «Монако» в 2015 году. В активе Курзава 12 проведённых матчей и один забитый гол в составе сборной Франции.