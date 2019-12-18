Защитник «ПСЖ» Курзава может стать игроком одного из грандов АПЛ
Французский защитник «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава привлёк к себе внимание топ-клубов английской Премьер-лиги. Как сообщает Footmercato, в услугах футболиста заинтересованы «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед».
Все три клуба, по информации источника, уже начали переговоры с 27-летним футболистом и планируют завершить трансфер уже в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Курзава провёл за «ПСЖ» 11 матчей. Футболист выпал из основной обоймы футболистов, на которых в первую очередь рассчитывает Томас Тухель. Напомним, в парижский гранд Лейвен перешёл из «Монако» в 2015 году. В активе Курзава 12 проведённых матчей и один забитый гол в составе сборной Франции.
- 18 декабря 2019
-
22:50
-
22:43
-
22:23
-
22:23
-
21:56
-
21:42
-
21:25
-
21:08
-
21:06
-
20:57
-
20:25
-
20:24
-
20:08
-
19:58
-
19:50
-
19:47
-
19:40«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым Эксклюзив
-
19:29
-
19:27
-
19:19
-
19:07
-
19:06
-
19:00
-
18:49
-
18:46
-
18:40
-
18:27
-
18:24
-
18:00
-
17:59
-
17:50
-
17:37
-
17:36
-
17:25
-
17:20
Партнерский контент