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Роналду забил за «Ювентус» в пятом матче подряд

Роналду забил за «Ювентус» в пятом матче подряд
Футбол / Италия 0

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду продлил результативную серию за итальянский клуб до пяти матчей, забив в выездном матче Серии А с «Сампдорией».

Очередной гол португалец забил в концовке первого тайма, после подачи Алекса Сандро вколотив мяч в ворота соперника, — 2:1 в пользу туринцев.

Таким образом, Криштиану забивает уже в пятом матче подряд. За этот период он шесть раз поразил ворота соперника.

В сезоне-2019/20 на счету 34-летнего форварда 11 мячей и 1 ассист в 19 матчах за «Ювентус». У Криштиану также 14 забитых мячей в 10 встречах за сборную Португалии. В списке лучших бомбардиров Серии А форвард занимает второе место, отставая на семь мячей от форварда римского «Лацио» Чиро Иммобиле.

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