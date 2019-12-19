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ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг сборных

ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг сборных
ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг сборных
Футбол / Сборная России 0

Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА, который был опубликован сегодня, 19 декабря, на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1470 очков. В предыдущем рейтинге национальная команда России занимала также 38-е место.

Первое место сохранила за собой сборная Бельгии, на втором месте находится команда Франции. Третью строчку занимает Бразилия, далее — команды Англии, Уругвая и Хорватии.

Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1765 очков)
2. Франция (1733)
3. Бразилия (1712)
4. Англия (1661)
5. Уругвай (1645)
6. Хорватия (1642)
7. Португалия (1639)
8. Испания (1636)
9. Аргентина (1623)
10. Колумбия (1622)

38. Россия (1470)

С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».

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