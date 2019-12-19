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«Милан» может завершить аренду Ребича

«Милан» может завершить аренду Ребича
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Анте Ребич, права на которого принадлежат франкфуртскому «Айнтрахту», может вернуться в немецкий клуб уже в январское трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, Ребич не впечатлил тренера и руководство итальянского клуба и уже в январе может вернуться в «Айнтрахт». Ранее была информация, что в «Милан» может перейти шведский нападающий Златан Ибрагимович. Однако сам игрок намерен переубедить тренера и доказать, что способен играть результативно.

Хорватский игрок перешёл в «Милан» летом 2019 года. Ребич принял участие в семи матчах и сыграл за клуб в общей сложности 177 минут. Нападающий не отметился результативными действиями в этом сезоне чемпионата Италии. Аренда игрока в итальянском клубе рассчитана на два года.

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