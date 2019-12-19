М. Кержаков: 300 раз пересматривал гол от «Спартака», даже стулья двигал

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков признался, что болезненно воспринял гол, пропущенный от «Спартака» в апреле 2017 года, когда выступал за «Оренбург» (2:3).
«Когда играл за «Оренбургом», мы уступили «Спартаку» 2:3, там нам забили на 96-й минуте. Я только в полдень следующего дня уснул на пару часов. Этот третий гол потом пересмотрел раз триста, наверно. Хотел разобраться — что мог сделать, чтобы не пропустить. Вставал с кровати, ставил в комнате стулья — типа это штанги. И думал — если бы я здесь оказался или здесь. Потом еще один стул ставил в роли защитника.
Перед самым ударом защитник немного сел назад и встал на пути мяча. То есть закрыл обзор. И мне надо было выбирать — либо сместиться немного влево, закрывая ближний угол, но открывая при этом дальний. Либо наоборот. Я выбрал первый вариант. Если бы не защитник — находился бы в правильной позиции. И этот мяч взял бы. Но той ночью я все равно ставил стул на место защитника. Смотрел: а если бы я так сделал, а если бы так. Ложился, думал, опять включал этот гол, опять вскакивал к стульям и так далее», — приводит Кержакова «Матч ТВ».
- 19 декабря 2019
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