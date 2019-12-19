Григорьев расторг контракт с «Авангардом»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Максим Григорьев разорвал сотрудничество с курским «Авангардом».
Григорьев присоединился к «Авангарду» в январе 2019 года на правах свободного агента. Ранее 29-летний футболист выступал за «Балтику», «Урал», «Оренбург», «Ростов», «Локомотив», МИТОС и «Спартак».
В нынешнем сезоне Максим принял участие в 20 матчах Футбольной национальной лиги. В его активе один гол и одна результативная передача. Хавбек провёл также одну встречу в Кубке России.
«Авангард» занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. В 25 матчах курская команда набрала 27 очков. В 26-м туре подопечные Олега Василенко на своём поле сыграют с московским «Торпедо». Встреча состоится 9 марта 2020 года.
Гендиректор «Авангарда» прокомментировал массовый уход игроков и будущее клуба
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