Миятович: когда у Бензема не «идёт», бомбардиром «Реала» становится Рамос — это проблема

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович прокомментировал итоги перенесённого матча 10-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Реал» и «Барселона». Впервые за 17 лет команды не сумели друг другу забить — встреча завершилась со счётом 0:0.



«Когда у Бензема плохой день и не идёт игра… Сегодня вечером мне впервые не хватало в составе «Реала» Роналду или другого подобного игрока. С «убийцей» в составе мадридцы бы победили. Не знаю, когда ещё у «Реала» будет такая возможность победить на «Камп Ноу».



Посмотрите на «Барселону» — если у них не забивает Месси, то это делает Суарес. Когда у Бензема не идёт игра, то вторым нападающим «Реала» становится Рамос. Это вызывает беспокойство», — цитирует Миятовича Cadena SER.