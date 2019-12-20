Миятович: когда у Бензема не «идёт», бомбардиром «Реала» становится Рамос — это проблема

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович прокомментировал итоги перенесённого матча 10-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Реал» и «Барселона». Впервые за 17 лет команды не сумели друг другу забить — встреча завершилась со счётом 0:0.
«Когда у Бензема плохой день и не идёт игра… Сегодня вечером мне впервые не хватало в составе «Реала» Роналду или другого подобного игрока. С «убийцей» в составе мадридцы бы победили. Не знаю, когда ещё у «Реала» будет такая возможность победить на «Камп Ноу».
Посмотрите на «Барселону» — если у них не забивает Месси, то это делает Суарес. Когда у Бензема не идёт игра, то вторым нападающим «Реала» становится Рамос. Это вызывает беспокойство», — цитирует Миятовича Cadena SER.
- 20 декабря 2019
-
01:25
-
01:05
-
00:55
-
00:48
-
00:21
-
00:10
- 19 декабря 2019
-
23:46
-
23:39
-
23:19
-
23:15
-
22:48
-
22:45
-
22:19
-
22:01
-
21:47
-
21:09
-
20:59
-
20:45
-
20:34
-
20:06
-
20:01
-
19:43
-
19:19
-
18:55
-
18:43
-
18:39
-
18:26
-
18:20
-
18:18
-
18:00
-
17:34
-
17:31
-
17:17
-
17:00
-
17:00