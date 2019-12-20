Силкин: Новикова ставили, чтобы найти замену, а он заслужил право на будущее в «Динамо»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал новость о том, что нынешний наставник бело-голубых Кирилл Новиков продлил контракт с клубом до лета 2021 года.

«Новиков — правильный выбор руководства. Кирилл заслужил право поработать, он сделал то, что не получалось у других. Команда банально начала набирать очки. Если мы вспомним, то, когда его поставили, команда была на предпоследнем месте. С его первой игры было видно, что команда стала более собранной, организованной, и стало видно, за счёт чего она хочет добиваться результата. Да и насколько я знаю, благодаря его работе отношения с футболистами наладились, да и в целом микроклимат в команде улучшился.

Понятное дело, что его ставили временно, чтобы подобрать кого-то, а он показал результат. Не могу сказать, что с фееричной игрой, но было видно организацию игры. Да и «Динамо» не играло с командами из нижней части турнирной таблицы, а с лидерами. Благодаря этому команда перебралась в середину и может спокойно готовиться ко второй части чемпионата. Повторюсь, Новиков заработал себе право на будущее в «Динамо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.