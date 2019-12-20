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Обамеянг может покинуть «Арсенал» уже в январское трансферное окно

Обамеянг может покинуть «Арсенал» уже в январское трансферное окно
Футбол / Англия 0

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг готов уйти из лондонского клуба уже в январское трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает источник, даже несмотря на потенциальный приход Микеля Артеты на пост главного тренера, нападающий сборной Габона недоволен началом сезона команды и намерен покинуть «Арсенал». Игрока не устраивает, что клуб находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии и отстаёт от четвёртого места на 7 очков. Также футболист не собирается подписывать с английской командой новый контракт, соглашение которого заканчивается через 18 месяцев. Обамеянга связывают с переходом в такие клубы, как «Реал», «Барселона» и «Интер», которые нуждаются в качественном нападающем.

Пьер-Эмерик Обамеянг является лучшим бомбардиром «Арсенала» в этом сезоне, забив 11 голов и отдав 2 результативные передачи в 17 матчах английской Премьер-лиги.

«Интер» включился в борьбу с «Реалом» и «Барселоной» за Обамеянга
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