«Тоттенхэм» продлил контракт с Алдервейрелдом до 2023 года
Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд подписал новый контракт с командой до 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Бельгийский защитник перешёл в «Тоттенхэм» из мадридского «Атлетико» в июле 2015 года и принял участие в 179 матчах за английский клуб во всех соревнованиях.
«Тоттенхэм» занимает пятое место в этом сезоне чемпионата Англии, набрав 26 очков в 14 турах. Следующий матч подопечные Жозе Моуринью проведут дома с «Челси».
На международной арене Алдервейрелд сыграл 98 матчей за сборную Бельгии. Он участвовал в двух чемпионатах мира (2014, 2018) и Евро-2016 и был частью национальной команды в отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года, где сборная пропустила всего три гола в 10 матчах.
«Тоттенхэм» готов переименовать свой стадион за € 400 млн
- 20 декабря 2019
-
14:22
-
14:00
-
13:57
-
13:50
-
13:46
-
13:16
-
13:15
-
13:06
-
12:43
-
12:27
-
12:06
-
12:01
-
11:51
-
11:41
-
11:37
-
11:18
-
11:16
-
10:52
-
10:48
-
10:29
-
10:20
-
10:02
-
09:55
-
09:46
-
09:41
-
09:25
-
09:20
-
09:04
-
08:47
-
04:27
-
03:30
-
03:15
-
01:25
-
01:05
-
00:55
Партнерский контент