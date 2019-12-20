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«Тоттенхэм» продлил контракт с Алдервейрелдом до 2023 года

«Тоттенхэм» продлил контракт с Алдервейрелдом до 2023 года
Футбол / Англия 0

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд подписал новый контракт с командой до 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Бельгийский защитник перешёл в «Тоттенхэм» из мадридского «Атлетико» в июле 2015 года и принял участие в 179 матчах за английский клуб во всех соревнованиях.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в этом сезоне чемпионата Англии, набрав 26 очков в 14 турах. Следующий матч подопечные Жозе Моуринью проведут дома с «Челси».

На международной арене Алдервейрелд сыграл 98 матчей за сборную Бельгии. Он участвовал в двух чемпионатах мира (2014, 2018) и Евро-2016 и был частью национальной команды в отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года, где сборная пропустила всего три гола в 10 матчах.

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