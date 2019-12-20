Адвокат — об иске Глушакова к жене: Денис ищет источники дополнительного заработка

Ирина Серёгина, адвокат Дарьи Глушаковой, рассказал об иске, который к её клиентке подал хавбек грозненского «Ахмата» Денис Глушаков. Футболист намерен отсудить у бывшей жены 200 млн рублей.

«Сегодняшнее заседание было перенесено не по нашей вине. Суд оказался заминирован, была большая задержка заседания.

Дарья с Денисом сейчас общаются только по вопросам, касающихся детей. Отношение Дарьи к иску? Мы все понимаем, что в основу требований Дениса были заложены надуманные основания. Похоже на то, что он хочет получить назад деньги, заработанные в «Спартаке», которые он перечислил детям в виде алиментов. Надеемся, что правосудие разберётся.

Его требование мотивировано тем, что якобы видео в бане явилось причиной того, что «Спартак» расторг с ним контракт. Но видео было опубликовано не Дарьей, ещё нужно разобраться, кто это сделал. Но к исковому заявлению Дениса было приложено соглашение о расторжении договора на основании соглашения сторон. Мы все понимаем, что кроме бани было сделано много провокационных поступков, которые подорвали его авторитет в команде.

Наверное, Денис не совсем доволен тем, что происходит сейчас: взыскание алиментов, раздел имущества. Ищет источники дополнительного заработка. Только почему он решил делать это за счёт неработающей Дарьи? Для нас это вопрос.

Представитель Дениса горит желанием сделать заседание закрытым, чтобы не было представителей прессы. Но мы будем возражать, этого процесса мы не боимся», — сказала Серёгина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.