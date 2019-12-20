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Суд перенёс заседание по делу Глушакова

Суд перенёс заседание по делу Глушакова
Футбол / РПЛ 0

Никулинский суд перенёс слушание дела по иску полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова о защите чести и достоинства на 16 января 2020 года, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Заседание должно было состояться сегодня, 20 декабря, но за полчаса до его начала полиция эвакуировала людей из зала суда из-за анонимного сообщения о минировании.

Пока непонятно, почему суд решил перенести слушание, но известно, что это никак не связано с эвакуацией.

Глушаков подал иск к бывшей жене Дарье. Футболист намерен отсудить у неё 200 млн рублей.

Глушаковы выясняют отношения на законодательном уровне уже больше года. Ранее Дарья требовала от Дениса алименты на содержание детей и обвиняла его в измене. В конце октября было перенесено рассмотрение апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами.

Глушаков подал в суд на бывшую жену за то, что она засняла его в сауне
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