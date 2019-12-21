«Манчестер Сити» остался недоволен действиями «Арсенала» при переходе Артеты

«Манчестер Сити» остался недоволен действиями «Арсенала» во время перехода Микеля Артеты, сообщает The Telegraph.

По данным источника, «горожане» узнали о назначении Артеты на пост главного тренера из телевизионных репортажей. При этом, «Манчестер Сити» ожидал от лондонского клуба уведомление о том, когда будет объявлена информация о назначении специалиста.

В итоге «Манчестер Сити» опубликовал собственное заявление об уходе Артеты с опозданием от «Арсенала» практически в час. Сообщается, «Манчестер Сити» не будет принимать никаких мер, но считает, что «Арсенал» в преддверии перехода Артеты действовал без элементарной вежливости.

37-летний испанец подписал контракт с «Арсеналом» на три с половиной года. Предыдущие три с половиной года Артета работал в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».