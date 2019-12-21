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Эмери: люди видели, что я страдал в «Арсенале»

Эмери: люди видели, что я страдал в «Арсенале»
Футбол / Англия 0

Бывший наставник «Арсенала» Унаи Эмери рассказал об увольнении из лондонского клуба. Контракт со специалистом был разорван в конце ноября после серии неудачных результатов.

«Первый мой сезон в клубе был неплохим. Конечно, хотелось бы выиграть Лигу Европы, что дало бы возможность сыграть в Лиге чемпионов, — мы вышли в финал и боролись за этот шанс до самого последнего дня. Неплохой результат для первого сезона, были даже разговоры о возможном продлении контракта.

Текущий сезон выглядел достаточно оптимистично. Мы здорово начали, но потом случился ряд неудовлетворительных результатов. Поворотной стала встреча с «Шеффилд Юнайтед», мы проиграли со счётом 0:1. Буквально за один месяц всё сломалось. Пошли неудачные игры, и вопрос «Что происходит?» лишь укреплялся в умах болельщиков и людей, близких к клубу.

В такой момент первый удар приходится по тренеру. Окружавшие меня постоянно говорили: «Мы видим, что ты страдаешь». Я даже не спорил.

Увольнение? Считаю, мы могли бы изменить ситуацию, но в то же время отлично понимаю людей наверху, которым нужно брать на себя ответственность и принимать решения», — цитирует Эмери BBC.

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