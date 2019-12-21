«Севилья» обыграла «Мальорку» в матче чемпионата Испании

В матче 18-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Севилью». Встреча состоялась в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Севильи» Диего Карлос, отправивший мяч в ворота соперника на 20-й минуте после передачи хавбека Эвера Банеги. В середине второй половины Банега увеличил преимущество гостей, реализовав пенальти.

«Севилья» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Хулена Лопетеги 34 очка. «Мальорка» (15) — на 17-м месте.

В 19-м туре испанского первенства «Севилья» 3 января на своём поле сыграет с «Атлетиком» из Бильбао, а «Мальорка» 5 января в гостях встретится с «Гранадой».