«Севилья» обыграла «Мальорку» в матче чемпионата Испании
В матче 18-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Севилью». Встреча состоялась в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал защитник «Севильи» Диего Карлос, отправивший мяч в ворота соперника на 20-й минуте после передачи хавбека Эвера Банеги. В середине второй половины Банега увеличил преимущество гостей, реализовав пенальти.
«Севилья» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Хулена Лопетеги 34 очка. «Мальорка» (15) — на 17-м месте.
В 19-м туре испанского первенства «Севилья» 3 января на своём поле сыграет с «Атлетиком» из Бильбао, а «Мальорка» 5 января в гостях встретится с «Гранадой».
Испания - Примера. 18-й тур
21 декабря 2019, суббота. 15:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 2
Севилья
Севилья
0:1 Карлос – 20' 0:2 Банега – 63' (пен)
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