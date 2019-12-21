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«Шеффилд Юнайтед» поднялся на пятое место в АПЛ, одолев на выезде «Брайтон»

«Шеффилд Юнайтед» поднялся на пятое место в АПЛ, одолев на выезде «Брайтон»
Футбол / Англия 0

В 18-м туре английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Шеффилд Юнайтед». Матч прошёл на стадионе «Фалмер» в Брайтоне и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол во встрече был забит в середине первого тайма, на 23-й минуте. Его автором стал нападающий Оливер Макбарни.

«Шеффилд Юнайтед», набрав 28 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, обойдя «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». «Брайтон» (20) располагается на 13-й строчке.

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
21 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Макбарни – 23'

Результаты параллельных матчей 18-го тура АПЛ:

«Борнмут» — «Бёрнли» — 0:1
«Астон Вилла» — «Саутгемптон» — 1:3
«Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:0
«Норвич Сити» — «Вулверхэмптон» — 1:2

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
21 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 1
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Родригес – 89'

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
21 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 3
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Ингс – 21'   0:2 Стивенс – 31'   0:3 Ингс – 51'   1:3 Грилиш – 75'

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
21 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Альмирон – 83'
Англия - Премьер-лига. 18-й тур
21 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
1 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Кантвелл – 17'   1:1 Сес – 60'   1:2 Хименес – 81'
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