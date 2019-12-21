«Шеффилд Юнайтед» поднялся на пятое место в АПЛ, одолев на выезде «Брайтон»

В 18-м туре английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Шеффилд Юнайтед». Матч прошёл на стадионе «Фалмер» в Брайтоне и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол во встрече был забит в середине первого тайма, на 23-й минуте. Его автором стал нападающий Оливер Макбарни.
«Шеффилд Юнайтед», набрав 28 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, обойдя «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». «Брайтон» (20) располагается на 13-й строчке.
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.
Результаты параллельных матчей 18-го тура АПЛ:
«Борнмут» — «Бёрнли» — 0:1
«Астон Вилла» — «Саутгемптон» — 1:3
«Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:0
«Норвич Сити» — «Вулверхэмптон» — 1:2
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
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