Вальверде: Месси — это огромное преимущество, которым обладает «Барселона»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 18-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (4:1).



«Мы провели великолепный первый тайм. Во втором импульс был слабее, но смогли забить. С третьим голом мы смогли спокойно выдохнуть. Месси — это огромное преимущество, которым обладает «Барселона». Он может появиться у ворот соперника в любой момент и забить гол из любой точки.



У нас был напряжённый месяц. Хотели подойти к отпуску на хорошей ноте, и у нас есть преимущество в том, что у нас есть полузащитники такого уровня, что мы можем их чередовать», — приводит слова Вальверде Marca.

«Барселона» набрала 39 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (19) — на 15-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент входят также мадридский «Реал» (36) и «Севилья» (34).