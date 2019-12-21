17-й гол Варди в чемпионате — в обзоре матча «Манчестер Сити» — «Лестер»

«Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Лестер Сити» со счётом 3:1 в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.



Первый гол, на 22-й минуте, забил нападающий гостей Джейми Варди, который, выйдя один на один, красиво перебросил вратаря.

Спустя 8 минут нападающий хозяев Рияд Марез сравнял счёт. Он пробил с линии штрафной, а мяч рикошетом от защитника влетел в ворота.

На 43-й минуте полузащитник Илкай Гюндоган вывел «Манчестер Сити» вперёд с пенальти.

Одиннадцатиметровый был назначен за фол на нападающем Рахиме Стерлинге.

Окончательный счёт встречи установил во втором тайме, на 69-й минуте, нападающий хозяев Габриэл Жезус, замкнувший прострел с фланга полузащитника Кевина Де Брёйне.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Манчестер Сити», набрав 38 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 3-е место, а «Лестер Сити» с 39 очками — 2-е.