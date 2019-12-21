17-й гол Варди в чемпионате — в обзоре матча «Манчестер Сити» — «Лестер»

«Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Лестер Сити» со счётом 3:1 в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол, на 22-й минуте, забил нападающий гостей Джейми Варди, который, выйдя один на один, красиво перебросил вратаря.
Спустя 8 минут нападающий хозяев Рияд Марез сравнял счёт. Он пробил с линии штрафной, а мяч рикошетом от защитника влетел в ворота.
На 43-й минуте полузащитник Илкай Гюндоган вывел «Манчестер Сити» вперёд с пенальти.
Одиннадцатиметровый был назначен за фол на нападающем Рахиме Стерлинге.
Окончательный счёт встречи установил во втором тайме, на 69-й минуте, нападающий хозяев Габриэл Жезус, замкнувший прострел с фланга полузащитника Кевина Де Брёйне.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Манчестер Сити», набрав 38 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 3-е место, а «Лестер Сити» с 39 очками — 2-е.
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