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Ван Дейк – о «Золотом мяче»: я был немного разочарован

Ван Дейк – о «Золотом мяче»: я был немного разочарован
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что остался разочарован вторым местом в голосовании за «Золотой мяч». Обладателем приза стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинский форвард опередил ван Дейка на 7 баллов.

«Я был немного разочарован. Решил, что всё равно пойду на церемонию. Это была суперночь. Я всё ещё считаю большим достижением быть в одном месте с лучшими игроками в мире. Я говорил с Месси в течение вечера. Это был не самый длинный разговор, потому что он не говорит по-английски. Но этого было достаточно, чтобы я осознал, что мы уважаем друг друга», — приводит слова ван Дейка Mirror.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии ван Дейк провёл 17 матчей, в которых забил 3 гола.

Ещё плюсик за ван Дейка против Месси. Вирджил – главная звезда сборной мира FIFA
На фоне споров о «Золотом мяче» команда недели от FIFA выглядит красноречиво. Болельщики «Ливерпуля» уверены – это больше чем намёк.
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