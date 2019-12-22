Вице-президент «Монако»: 7-е место в Лиге 1 — не то, чего заслуживает команда
Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров после матча 19-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (5:1) высказался о текущем положении команды в турнирной таблице чемпионата Франции.
«Начало сезона было для „Монако“ очень сложным. По неизвестным причинам мы находились на последнем месте в турнирной таблице Лиги 1, а теперь мы седьмые. Это прогресс, но этого недостаточно. Это не то, чего заслуживает команда. Седьмое место не отражает амбиций клуба и его возможностей. Мы считаем, что должны улучшить свои позиции. В ближайшем будущем проанализируем ситуацию и внесём необходимые коррективы. Думаю, это поможет команде стать лучше. Наши цели остаются неизменными, и мы будем бороться, чтобы их достичь», — приводит слова Петрова L'Equipe.
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