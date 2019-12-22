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17-летний форвард «Интера» отпраздновал дебютный гол с мамой

17-летний форвард «Интера» отпраздновал дебютный гол с мамой
Футбол / Италия 0

В матче 17-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Дженоа». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 64-й минуте главный арбитр встречи Лука Пайретто назначил пенальти в ворота «Дженоа», который успешно реализовал нападающий «Интера» Себастьяно Эспозито. Этот гол стал дебютным для 17-летнего итальянского форварда во взрослой карьере. Этот эмоциональный момент игрок отметил вместе с мамой, которую пустили к кромке поля.

Фото можно посмотреть на странице «Интера» в «Твиттере».

Эспозито является воспитанником миланского «Интера». Форвард дебютировал в составе основной команды «Интера» 14 марта 2019 года в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом».

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