Монтелла — об увольнении из «Фиорентины»: ошибки допускал не только я

Бывший главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла высказался по поводу увольнения после матча Серии А с «Ромой» (1:4).



«Болельщики „Фиорентины“ заслуживают большего. По этому поводу нет никаких сомнений. Фанаты этого клуба навсегда в моём сердце.



Были допущены некоторые ошибки. Мною, моим штабом, игроками. Но, вероятно, ошибки допускали не только мы. Была установка — использовать тех или иных футболистов. Но никто не спрашивал меня, чего хочу я. Не было поставлено никаких задач на сезон. Было понятно, что он переходный. Мы ждали января, чтобы обновить состав и поднять уровень конкуренции. Мы вместе анализировали ситуацию. Я бы солгал, если бы сказал, что не разочарован отставкой. Уверен, мы смогли бы прибавить во второй части сезона», — приводит слова Монтеллы Football Italia.

«Фиорентина» уволила Монтеллу после домашнего разгрома от «Ромы»