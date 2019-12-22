Флик: рад, что «Бавария» по-прежнему доверяет мне как главному тренеру

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал решение руководства клуба оставить его на посту наставника команды до конца сезона-2019/20.

«Рад, что «Бавария» по-прежнему доверяет мне. Работа с командой и тренерским штабом доставляет большое удовольствие. В Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов мы создали хорошие предпосылки для второго круга. Теперь мы должны подзарядить батарейки и затем на тренировочном сборе начнём интенсивно готовиться ко второй половине сезона. Потом постараемся привезти в Мюнхен как можно больше побед и титулов», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».

Мюнхенская «Бавария» набрала 33 очка в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований на данный момент является «РБ Лейпциг», набравший 37 очков в 17 встречах.