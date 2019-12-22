«Аякс» установил рекорд Нидерландов по числу голов в календарном году

Амстердамский «Аякс» в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов разгромил «АДО Ден Хааг» со счётом 6:1 и установил рекорд Нидерландов по количеству голов в календарном году, сообщает Voetbal International.

В 2019 году «Аякс» забил 163 гола во всех турнирах, что является лучшим показателем в истории голландских клубов.

В уходящем году амстердамский клуб стал чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка страны, а также дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Тоттенхэм Хотспур» (1:0, 2:3).

В нынешнем сезоне «Аякс», набрав 44 очка, лидирует в турнирной таблице голландского национального чемпионата. В Лиге чемпионов клуб занял третье место в своей группе и перешёл в Лигу Европы, где в 1/16 финала встретится с испанским «Хетафе».