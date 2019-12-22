«Аякс» установил рекорд Нидерландов по числу голов в календарном году
Амстердамский «Аякс» в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов разгромил «АДО Ден Хааг» со счётом 6:1 и установил рекорд Нидерландов по количеству голов в календарном году, сообщает Voetbal International.
В 2019 году «Аякс» забил 163 гола во всех турнирах, что является лучшим показателем в истории голландских клубов.
В уходящем году амстердамский клуб стал чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка страны, а также дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Тоттенхэм Хотспур» (1:0, 2:3).
В нынешнем сезоне «Аякс», набрав 44 очка, лидирует в турнирной таблице голландского национального чемпионата. В Лиге чемпионов клуб занял третье место в своей группе и перешёл в Лигу Европы, где в 1/16 финала встретится с испанским «Хетафе».
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