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Роналду снял с себя медаль на награждении после поражения в Суперкубке Италии. Фото

Роналду снял с себя медаль на награждении после поражения в Суперкубке Италии. Фото
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду снял медаль во время награждения после поражения от «Лацио» в матче за Суперкубок Италии. Напомним, встреча прошла на стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась со счётом 3:1 в пользу римской команды.

На церемонии награждения португальский нападающий снял с шеи серебряную медаль, едва её получив.

«Лацио» выиграл Суперкубок Италии в пятый раз в истории. Римский клуб вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с миланским «Интером». Чаще других Суперкубок страны выигрывал «Ювентус» (8), следом располагается «Милан» (7).

Напомним, в минувшем сезоне «Ювентус» стал чемпионом итальянской Серии А, а «Лацио» выиграл Кубок Италии.

«Лацио» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии
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