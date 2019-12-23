«Реал» показал лучший результат за 32 года по пропущенным голам после 18 туров Примеры

В матче 18-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 0:0.
Как сообщается в «твиттере» Педро Мартина, в 18 матчах «Королевский клуб» пропустил 12 голов. Этот результат стал лучшим за последние 32 года. В последний раз такое случалось в сезоне-1987/88. Тогда ворота «Реала» защищал Франсиско Буйо.
В нынешнем сезоне Примеры Тибо Куртуа провёл за «Реал» 15 матчей, в которых 8 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
После 18 туров турнирную таблицу Примеры возглавляет «Барселона», набравшая 39 очков. «Реал» занимает второе место, записав в свой актив 37 очков.
В следующем туре чемпионата Испании «Реал» на выезде встретится с «Хетафе». Матч состоится 4 января.
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