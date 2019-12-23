Гомес: «Ливерпуль» знает, что не может остановиться на победе в клубном ЧМ

Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес прокомментировал победу команды в финале клубного чемпионата мира.



«Победа в этом турнире добавила нам оптимизма. Мы стали чемпионами мира на клубном уровне. Почему бы не использовать это достижение в целях подъёма морального духа команды? Но мы знаем, что не можем остановиться на этом. Мы ещё даже не на полпути к завершению сезона, поэтому не стоит задирать носы. Необходимо сосредоточиться на работе», — приводит слова Гомеса Goal.com.



Напомним, в финальном матче клубного чемпионата мира «Ливерпуль» играл с бразильским «Фламенго». Мерсисайдский клуб одержал победу в дополнительное время со счётом 1:0.



«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира впервые в своей истории. Команда получила право выступить в турнире, выиграв Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. «Фламенго» в свою очередь в этом году завоевал Кубок Либертадорес.

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