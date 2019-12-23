Вертонген — о расизме в адрес Рюдигера: этих идиотов — меньшинство. Но это позор

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген осудил поведение болельщиков, которые оскорбляли футболиста «Челси» Антонио Рюдигера в на расовой почте во время матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2).
«Эти вещи всё ещё происходят, и это позор. Нам нужно быть сильными против таких вещей. Я понятия не имею, как люди до сих пор могут так думать. Иногда думаешь, что люди умнее этого. Я уверен, что таких меньшинство, но это неправильно.
Я не знаю, становится ли хуже в этом плане. Расизма не должно быть в любом случае, поэтому я просто не могу понять, как люди додумываются до такого. У меня нет слов. Я приношу свои извинения от имени «Тоттенхэма», но, как я уже сказал, таких идиотов — меньшинство. Мы никак не согласны с такими людьми и не ассоциируем себя с ними», — приводит слова Вертонгена The Guardian.
- 23 декабря 2019
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