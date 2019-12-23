Рюдигер — о расистских оскорблениях в свой адрес: когда закончится этот абсурд?

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер высказался о расистских оскорблениях в свой адрес во время матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).



«Очень печально вновь столкнуться с расизмом на футболе, но я думаю, что важно говорить об этой проблеме публично. Если не делать этого, через пару дней всё снова забудется, а затем повторится. Я не хочу вовлекать в это целый клуб, „Тоттенхэм“, так как знаю, что оскорбления исходили со стороны пары идиотов. Я получил множество сообщений с поддержкой в социальных сетях от фанатов „шпор“ — большое спасибо за это.



Я действительно надеюсь, что преступники будут в скором времени найдены и наказаны. Десятки телекамер и камер видеонаблюдения на стадионе должны помочь в поиске злоумышленников. Если нет, то должны найтись свидетели этого инцидента. То, что расизм продолжает существовать в 2019 году, — это позор. Когда закончится этот абсурд?» — написал Рюдигер на странице в «Твиттере».

Защитник «Челси» Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Тоттенхэма»