Топ-10 голов первой части сезона ПФЛ. Видео

Профессиональная футбольная лига определила 10 лучших голов первой части сезона.

Первое место занял гол нападающего «Сатурна» Валерия Альшанского. Вторым стал забитый мяч форварда «Волгаря» Андрея Мязина. В первую тройку также вошёл гол полузащитника «Торпедо-Владимир» Дмитрия Хохлова.

Топ-10 голов первой части сезона ПФЛ выглядит так:

1. Валерий Альшанский («Сатурн» Раменское)

2. Андрей Мязин («Волгарь» Астрахань)

3. Дмитрий Хохлов («Торпедо-Владимир»)

4. Денис Рахманов («Волга» Ульяновск)

5. Сергей Захаров («Квант» Обнинск)

6. Алексей Миронов («Локомотив-Казанка» Москва)

7. Давид Караев («КАМАЗ» Набережные Челны)

8. Александр Столяренко («Сокол» Саратов)

9. Юрий Журавлёв («Волгарь» Астрахань)

10. Константин Котов («Носта» Новотроицк)

Видео доступно на YouTube-канале ПФЛ.