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Топ-10 голов первой части сезона ПФЛ. Видео

Топ-10 голов первой части сезона ПФЛ. Видео
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Профессиональная футбольная лига определила 10 лучших голов первой части сезона.

Первое место занял гол нападающего «Сатурна» Валерия Альшанского. Вторым стал забитый мяч форварда «Волгаря» Андрея Мязина. В первую тройку также вошёл гол полузащитника «Торпедо-Владимир» Дмитрия Хохлова.

Топ-10 голов первой части сезона ПФЛ выглядит так:

1. Валерий Альшанский («Сатурн» Раменское)
2. Андрей Мязин («Волгарь» Астрахань)
3. Дмитрий Хохлов («Торпедо-Владимир»)
4. Денис Рахманов («Волга» Ульяновск)
5. Сергей Захаров («Квант» Обнинск)
6. Алексей Миронов («Локомотив-Казанка» Москва)
7. Давид Караев («КАМАЗ» Набережные Челны)
8. Александр Столяренко («Сокол» Саратов)
9. Юрий Журавлёв («Волгарь» Астрахань)
10. Константин Котов («Носта» Новотроицк)

Видео доступно на YouTube-канале ПФЛ.

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