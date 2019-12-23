«Брага» уволила тренера, с которым выбила «Спартак» из квалификации Лиги Европы

«Брага» на своём официальном сайте объявила об отставке Рикарду Са Пинту с поста главного тренера команды.



Причины увольнения 47-летнего специалиста не уточняются. Вместе с Са Пинту клуб покинут его помощники Руи Мота и Гильерме Гомес.



Са Пинту возглавил «Брагу» в этом году. Под его руководством команда преодолела групповой этап Лиги Европы и весной сыграет в 1/16 финала с «Рейнджерс». Также коллективу удалось успешно пройти квалификацию, где португальцы в двухматчевом противостоянии победили московский «Спартак». Встреча в Браге завершилась со счётом 1:0, в Москве – 2:1. В чемпионате Португалии команда после 14 туров занимает восьмое место в турнирной таблице.



Са Пинту ранее работал в «Спортинге», «Црвене Звезде», «Стандарде» и «Легии», а также возглавлял клубы из Греции и Саудовской Аравии.

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