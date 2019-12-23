Моуринью — о расизме: общество и футбол нуждаются в помощи
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о проблеме расизма в футболе. Напомним, во время матча 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» (0:2) болельщики оскорбляли защитника «синих» Антонио Рюдигера на расовой почве.
«Каждый раз, когда такое происходит, я крайне сожалею. Я буду поддерживать любое решение руководящих органов, направленное на борьбу с расизмом. Обществу нужна помощь. А футбол — это микрообщество. Нужна ли нам помощь? Определённо. Но и всё общество в целом нуждается в ней. Нам нужно искоренять любые формы дискриминации, но в данном случае мы говорим о проблеме расизма. Футбол и общество нуждаются в помощи», — приводит слова Моуринью BBC.
Рюдигер — о расистских оскорблениях в свой адрес: когда закончится этот абсурд?
- 23 декабря 2019
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