Моуринью — о расизме: общество и футбол нуждаются в помощи

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о проблеме расизма в футболе. Напомним, во время матча 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» (0:2) болельщики оскорбляли защитника «синих» Антонио Рюдигера на расовой почве.



«Каждый раз, когда такое происходит, я крайне сожалею. Я буду поддерживать любое решение руководящих органов, направленное на борьбу с расизмом. Обществу нужна помощь. А футбол — это микрообщество. Нужна ли нам помощь? Определённо. Но и всё общество в целом нуждается в ней. Нам нужно искоренять любые формы дискриминации, но в данном случае мы говорим о проблеме расизма. Футбол и общество нуждаются в помощи», — приводит слова Моуринью BBC.

Рюдигер — о расистских оскорблениях в свой адрес: когда закончится этот абсурд?