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Насри: Салах гонится за голами и статистикой. Предпочёл бы работать с Марезом

Насри: Салах гонится за голами и статистикой. Предпочёл бы работать с Марезом
Футбол / Англия 0

Футболист «Андерлехта» Самир Насри сравнил хавбека «Манчестер Сити» Рияда Мареза с полузащитником «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

«Между Марезом и Салахом я бы предпочёл работать вместе с Марезом. Потому что он алжирец, и мне также нравится его стиль игры. Марез — коллективный игрок, а Салах — гораздо более индивидуальный игрок. Он только стремится забивать голы. Я бы не сказал, что он эгоистичный, но он гонится за голами и статистикой. С Марезом можно отыграться. Он игрок, с которым вы можете легко развиваться», — приводит слова Насри Le Buteur.

В нынешнем сезоне АПЛ Марез провёл 14 матчей, забив 5 голов и сделав 4 результативные передачи. На счету Салаха 9 голов и 4 передачи в 14 играх чемпионата Англии.

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