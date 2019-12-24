Насри: Салах гонится за голами и статистикой. Предпочёл бы работать с Марезом
Футболист «Андерлехта» Самир Насри сравнил хавбека «Манчестер Сити» Рияда Мареза с полузащитником «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.
«Между Марезом и Салахом я бы предпочёл работать вместе с Марезом. Потому что он алжирец, и мне также нравится его стиль игры. Марез — коллективный игрок, а Салах — гораздо более индивидуальный игрок. Он только стремится забивать голы. Я бы не сказал, что он эгоистичный, но он гонится за голами и статистикой. С Марезом можно отыграться. Он игрок, с которым вы можете легко развиваться», — приводит слова Насри Le Buteur.
В нынешнем сезоне АПЛ Марез провёл 14 матчей, забив 5 голов и сделав 4 результативные передачи. На счету Салаха 9 голов и 4 передачи в 14 играх чемпионата Англии.
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