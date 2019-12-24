Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Караваев: часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию. Не говорил такого

Караваев: часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию. Не говорил такого
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что он не видит проблемы в своём переходе в петербургский клуб, притом что он является воспитанником ЦСКА.

«Давайте честно, за ЦСКА я провёл одну полную игру. Ещё в двух вышел на замену, и то очень давно. Понятно, что если бы туда перешёл Акинфеев или Березуцкий, это бы воспринималось иначе. А так, не вижу никаких проблем.

Мне часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию. Но таких слов не было. Я говорил, что мне хочется продолжать в Европе, но и от России не отказываюсь. Я перешёл в «Зенит» – большой клуб с крутым стадионом и болельщиками. Это возможность играть в Лиге чемпионов – то, чего у меня не было в «Витессе». Для меня это очень важный шаг в карьере.

Позапрошлым летом были разговоры, что я мог перейти в «Локомотив». Не сказать, чтобы прямо конкретные, но начальные были", — рассказал Караваев, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Как Караваева изменила Европа и почему он перешёл в «Зенит». Большое интервью
А также о провале с «Бенфикой», креативе Слуцкого и снайпере, стрелявшем в Бюттнера.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019