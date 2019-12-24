Караваев: часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию. Не говорил такого

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что он не видит проблемы в своём переходе в петербургский клуб, притом что он является воспитанником ЦСКА.
«Давайте честно, за ЦСКА я провёл одну полную игру. Ещё в двух вышел на замену, и то очень давно. Понятно, что если бы туда перешёл Акинфеев или Березуцкий, это бы воспринималось иначе. А так, не вижу никаких проблем.
Мне часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию. Но таких слов не было. Я говорил, что мне хочется продолжать в Европе, но и от России не отказываюсь. Я перешёл в «Зенит» – большой клуб с крутым стадионом и болельщиками. Это возможность играть в Лиге чемпионов – то, чего у меня не было в «Витессе». Для меня это очень важный шаг в карьере.
Позапрошлым летом были разговоры, что я мог перейти в «Локомотив». Не сказать, чтобы прямо конкретные, но начальные были", — рассказал Караваев, побывавший в гостях у «Чемпионата».
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