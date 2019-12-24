Клопп рассказал о травме Окслейд-Чемберлена. Хавбек не поможет «Ливерпулю» в этом году

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился подробностями травмы полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, полученной в финальном матче клубного чемпионата мира с «Фламенго» (1:0).



«С голеностопом произошло то, чего мы и ожидали. С наружной стороны есть три связки, и одна из них повреждена. Теперь нам нужно понаблюдать и посмотреть, как быстро её можно будет восстановить. Пока я этого не знаю. У меня тоже была такая травма, но это было много лет назад, и восстановление может длиться долго, а может и быстро. Посмотрим.



Матч с «Лестером»? Без шансов. То же касается этого года – в 2019-м Алекс больше не сыграет, это очевидно», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



В нынешнем сезоне 26-летний Окслейд-Чемберлен провёл 12 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился одним голом.

Окслейд-Чемберлен воскрес. Он главный трансфер «Ливерпуля» Именно за счёт него команда может стать еще лучше.