Клопп рассказал о травме Окслейд-Чемберлена. Хавбек не поможет «Ливерпулю» в этом году

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился подробностями травмы полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, полученной в финальном матче клубного чемпионата мира с «Фламенго» (1:0).
«С голеностопом произошло то, чего мы и ожидали. С наружной стороны есть три связки, и одна из них повреждена. Теперь нам нужно понаблюдать и посмотреть, как быстро её можно будет восстановить. Пока я этого не знаю. У меня тоже была такая травма, но это было много лет назад, и восстановление может длиться долго, а может и быстро. Посмотрим.
Матч с «Лестером»? Без шансов. То же касается этого года – в 2019-м Алекс больше не сыграет, это очевидно», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
В нынешнем сезоне 26-летний Окслейд-Чемберлен провёл 12 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился одним голом.
- 24 декабря 2019
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