Окслейд-Чемберлен воскрес. Он главный трансфер «Ливерпуля»

В матче с «Генком» Алекс Окслейд-Чемберлен второй раз за сезон вышел в основе «Ливерпуля». И стал лучшим в матче: отлично исполнил роль атакующего центрального и забил два гола из-за штрафной (второй мяч – бриллиантовый). В матче Кубка Лиги с «Арсеналом» — в третий. И снова забил из-за штрафной шикарный мяч.
В апреле 2018-го Чемберлен порвал кресты и выбыл ровно на один год. Вернулся только в конце прошлого сезона и успел отыграть всего 19 минут в АПЛ. Всё лето он набирал форму и в новом сезоне чаще начинает на скамейке. В клубе говорят, что Оксу ещё нужно некоторое время, чтобы вернуться на свой уровень.
Перед началом сезона Клопп, отвечая на вопросы о новых игроках, говорил, что возвращение Чемберлена и есть трансфер для «Ливерпуля». Кажется, Юрген не лукавил: Окслейд действительно может дать команде то, чего ей не хватило в прошлом сезоне для победы в АПЛ.
Чемберлен перешёл в «Ливерпуль» ради любимой позиции
Летом 2017-го у Алекса оставался год по контракту с «Арсеналом». Клуб предложил новый, но Чемберлен отказался. Чтобы через год не отпускать игрока бесплатно, «Арсеналу» пришлось продать его в то же лето.
Главными претендентами были «Челси» и «Ливерпуль». Антонио Конте хотел игрока, но видел его на позиции вингбэка, закрывающего фланг, о чём прямо ему и сказал. Но Окс мечтал играть в центре поля.
Когда ему было 19, из «Арсенала» уходил Сонг, и Чемберлен (на тот момент чистый вингер) в интервью намекнул, что хочет попробовать новую роль:
«Сонг был одним из наших лучших игроков. И я думаю, что смог бы его заменить. Надеюсь, что в этом сезоне я буду чаще играть в центре поля.
При подписании контракта Венгер спросил меня, на какой позиции я себя вижу. Мой отец был рядом и сказал: «Центр полузащиты, он полузащитник».
Босс улыбнулся и ответил: «Мне кажется, он смог бы и на этой позиции». Но для начала, по словам босса, я должен поиграть на фланге».
И Окс отыграл на фланге атаки ещё пять лет в «Арсенале», лишь изредка и ситуативно выходя в центре. Интересно, что уже в том вью 2012-го года он сравнивал себя с Джеррардом:
«Я очень пристально слежу за игрой Стивена Джеррарда. Я помню, как раньше он врывался в штрафную соперника из глубины и забивал голы. Лэмпард тоже так делает. Именно это я хочу добавить в свою игру – хочу больше забивать. Я тоже хочу иметь такой напор».
Венгер говорил, что Окслейд может играть в центре, но продолжал ставить его на фланг:
«У него есть все навыки, чтобы играть центрального полузащитника, и самый главный из них – выход из-под прессинга. Для этого нужно уметь делать рывок на дриблинге, чтобы успешно обойти опекающего соперника. Никто в команде не делает этого лучше, чем Окслейд-Чемберлен».
Клопп дал гарантию Чемберлену, что тот будет играть в центре, и Окс перешёл в «Ливерпуль». Правда, в первые месяцы Окслейд выходил на привычной позиции на фланге. Клопп говорил об адаптации, которую игрок должен пройти, чтобы понять систему команды.
Чемберлен говорил, что активно учится и объяснял задачи в новом клубе:
«Мы начинаем прессинг, когда мяч доходит до определённого игрока или следует пас в недодачу. В этот момент ты включаешься и начинаешь прессинговать вместе с командой. У нас заготовлено около сотни триггеров на этот случай. В моём предыдущем клубе такого не было».
К зиме Окс впитал принципы «Ливерпуля» и исполнил долгожданную мечту: стал играть в центре поля. Он выдал на новой позиции, вероятно, лучший отрезок в карьере (4 гола и 8 ассистов, был вторым после Коутиньо по созданию моментов), забил важнейший гол «Сити» в Лиги чемпионов и оформил 1+1 против них же в АПЛ («Ливерпуль» победил — 4:3).
Но в конце апреля, в матче с «Ромой», получил ту самую травму. Дальше вы знаете: Алекс провёл год вне игры.
Главный недостаток «Ливерпуля» – неострая полузащита
Чаще всего над Фабиньо Клопп использует двоих из тройки Хендерсон-Вейналдум-Милнер. Они много пашут, хорошо подготовлены физически, идеально освоили систему Клоппа. Но ни у одного из них нет выдающихся атакующих скиллов. Поэтому в команде атакующие слабости центральных полузащитников компенсируют крайние дефы.
Вероятно, в этом и есть главный недостаток «Ливерпуля» по сравнению с «Сити», у которого и крайние защитники и центральные полузащитники остры в позиционных атаках.
Клопп по-прежнему использует в важных матчах консервативный центр поля с Хендерсоном-Вейналдумом-Милнером, но постепенно вводит Кейта и Окслейда – игроков, умеющих создать момент из ничего.
Милнер, например, сам говорил, что Окс даёт новые возможности игре команды:
«Благодаря своей технике он умело действует в узких пространствах между соперниками. Алекс – отличная опция в полузащите, где у нас очень высокая конкуренция».
Асисстент Клоппа Пеп Линдерс перед игрой с «Арсеналом» в Кубке тоже обратил внимание на козырь Чемберлена:
«Ему нужно время. Он будет феноменальным, если сохранит свою агрессию и интенсивность. Следующим шагом его ввода в состав будет полный матч. Он очень важен для нас, поскольку даёт новую для нас творческую динамику».
Окслейд — это Де Брёйне для «Ливерпуля»
Дриблинг и скорость — главные качества, которые позволяют Окслейду добавлять в центр «Ливерпуля» что-то новое. Дриблинг помогает комбинировать в узких пространствах, проходить прессинг и взламывать низкую оборону. Скорость и интенсивность — контратаковать и переключаться на отбор после потери мяча.
Важно ещё, что Чемберлен всегда нацелен на обострение. Например, в последнем матче с «Генком» он отдал только 3 передачи из 18 не вперёд в финальной трети. Его пасы непредсказуемы и хлёстки. Клопп говорил, что от Окса исходит эффект динамита – настолько агрессивно и смело он действует.
В этих качествах они похожи с Де Брёйне, который чаще всех в «Сити» прерывает поперечное катание мяча. Плюс Окс, как и Кевин, классно бьёт из-за пределов штрафной (матч с «Генком» подтверждает). Когда он только пришёл в команду, Клопп просил его чаще бить по воротам. Все эти качества дают огромный бонус команде, когда приходится взламывать низко обороняющихся соперников.
Окс и сам сравнивает себя с Де Брёйне: «Кевин идеально исполняет роль «восьмёрки». Я равняюсь на него».
Ко всему этому добавляется умение Чемберлена врываться в штрафную вторым темпом (не зря он подчёркивал это качество у Джеррарда и Лэмпарда). Но при этом он может становиться вторым нападающим, когда команда атакует позиционно, в этом ему помогает умение видеть зоны и открываться между линий.
Если он такой крутой, почему ещё не в основе?
Окслейда действительно очень сильно подкосила травма. До неё он был в лучшей форме в карьере и делал «Ливерпуль» острее. Но порванные кресты, год без футбола и почти полгода восстановления все испортили.
Он до сих пор набирает форму и не готов проводить все 90 минут. А в системе Клоппа центральные полузащитники должны проделывать огромный беговой объём.
Ещё у него есть несколько недостатков перед Хендерсоном-Вейналдумом-Милнером. Он не настолько идеально, как они, понимает систему «Ливерпуля». И из-за его излишне атакующего менталитета команда становится уязвимее в обороне.
Но. Если Окс наберёт форму, то и эти недостатки сотрутся. Он ещё больше прибавит в понимании футбола Клоппа и скроет оборонительные недостатки интенсивной работой без мяча.
Ван Дейк после игры с «Генком» как раз заметил, что вариант с Кейтой и Оксом над Фабиньо хоть и рискован, но потенциально хорош: «Мы только привыкали к такому составу в центре. Нам просто нужно лучше выигрывать подборы и качественнее вступать в контрпрессинг».
Главный минус Окслейда маскирует система «Ливерпуля». Он не очень хорош в позиционной обороне, но «Ливерпуль» практически никогда так не обороняется. Команда в 90% матчей защищается на чужой половине поля – идеальный сценарий для Чемберлена.
Вдобавок ко всей игровой крутости персонал, штаб и футболисты «Ливерпуля» постоянно говорят об Оксе как о классном душевном парне. Лучше всего, конечно же, высказался Клопп, когда его спросили о самом главном плюсе Алекса:
«Я уже говорил, что одна из лучших вещей, связанных с Оксом, это то, что он выдающийся человек. Один из самых хороших парней, которых вы только можете встретить».
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