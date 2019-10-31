Окслейд-Чемберлен воскрес. Он главный трансфер «Ливерпуля»

В матче с «Генком» Алекс Окслейд-Чемберлен второй раз за сезон вышел в основе «Ливерпуля». И стал лучшим в матче: отлично исполнил роль атакующего центрального и забил два гола из-за штрафной (второй мяч – бриллиантовый). В матче Кубка Лиги с «Арсеналом» — в третий. И снова забил из-за штрафной шикарный мяч.

В апреле 2018-го Чемберлен порвал кресты и выбыл ровно на один год. Вернулся только в конце прошлого сезона и успел отыграть всего 19 минут в АПЛ. Всё лето он набирал форму и в новом сезоне чаще начинает на скамейке. В клубе говорят, что Оксу ещё нужно некоторое время, чтобы вернуться на свой уровень.



Перед началом сезона Клопп, отвечая на вопросы о новых игроках, говорил, что возвращение Чемберлена и есть трансфер для «Ливерпуля». Кажется, Юрген не лукавил: Окслейд действительно может дать команде то, чего ей не хватило в прошлом сезоне для победы в АПЛ.

Чемберлен перешёл в «Ливерпуль» ради любимой позиции

Летом 2017-го у Алекса оставался год по контракту с «Арсеналом». Клуб предложил новый, но Чемберлен отказался. Чтобы через год не отпускать игрока бесплатно, «Арсеналу» пришлось продать его в то же лето.



Главными претендентами были «Челси» и «Ливерпуль». Антонио Конте хотел игрока, но видел его на позиции вингбэка, закрывающего фланг, о чём прямо ему и сказал. Но Окс мечтал играть в центре поля.



Когда ему было 19, из «Арсенала» уходил Сонг, и Чемберлен (на тот момент чистый вингер) в интервью намекнул, что хочет попробовать новую роль:



«Сонг был одним из наших лучших игроков. И я думаю, что смог бы его заменить. Надеюсь, что в этом сезоне я буду чаще играть в центре поля.

При подписании контракта Венгер спросил меня, на какой позиции я себя вижу. Мой отец был рядом и сказал: «Центр полузащиты, он полузащитник».



Босс улыбнулся и ответил: «Мне кажется, он смог бы и на этой позиции». Но для начала, по словам босса, я должен поиграть на фланге».



И Окс отыграл на фланге атаки ещё пять лет в «Арсенале», лишь изредка и ситуативно выходя в центре. Интересно, что уже в том вью 2012-го года он сравнивал себя с Джеррардом:



«Я очень пристально слежу за игрой Стивена Джеррарда. Я помню, как раньше он врывался в штрафную соперника из глубины и забивал голы. Лэмпард тоже так делает. Именно это я хочу добавить в свою игру – хочу больше забивать. Я тоже хочу иметь такой напор».

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Венгер говорил, что Окслейд может играть в центре, но продолжал ставить его на фланг:



«У него есть все навыки, чтобы играть центрального полузащитника, и самый главный из них – выход из-под прессинга. Для этого нужно уметь делать рывок на дриблинге, чтобы успешно обойти опекающего соперника. Никто в команде не делает этого лучше, чем Окслейд-Чемберлен».

Клопп дал гарантию Чемберлену, что тот будет играть в центре, и Окс перешёл в «Ливерпуль». Правда, в первые месяцы Окслейд выходил на привычной позиции на фланге. Клопп говорил об адаптации, которую игрок должен пройти, чтобы понять систему команды.

Чемберлен говорил, что активно учится и объяснял задачи в новом клубе:



«Мы начинаем прессинг, когда мяч доходит до определённого игрока или следует пас в недодачу. В этот момент ты включаешься и начинаешь прессинговать вместе с командой. У нас заготовлено около сотни триггеров на этот случай. В моём предыдущем клубе такого не было».

К зиме Окс впитал принципы «Ливерпуля» и исполнил долгожданную мечту: стал играть в центре поля. Он выдал на новой позиции, вероятно, лучший отрезок в карьере (4 гола и 8 ассистов, был вторым после Коутиньо по созданию моментов), забил важнейший гол «Сити» в Лиги чемпионов и оформил 1+1 против них же в АПЛ («Ливерпуль» победил — 4:3).

Но в конце апреля, в матче с «Ромой», получил ту самую травму. Дальше вы знаете: Алекс провёл год вне игры.

Это самая трудная победа «Ливерпуля» в сезоне. Даже труднее, чем 4:3 в ЛЧ Победный гол забит с пенальти в добавленное время. Потом началась драка.

Главный недостаток «Ливерпуля» – неострая полузащита

Чаще всего над Фабиньо Клопп использует двоих из тройки Хендерсон-Вейналдум-Милнер. Они много пашут, хорошо подготовлены физически, идеально освоили систему Клоппа. Но ни у одного из них нет выдающихся атакующих скиллов. Поэтому в команде атакующие слабости центральных полузащитников компенсируют крайние дефы.



Вероятно, в этом и есть главный недостаток «Ливерпуля» по сравнению с «Сити», у которого и крайние защитники и центральные полузащитники остры в позиционных атаках.

Клопп по-прежнему использует в важных матчах консервативный центр поля с Хендерсоном-Вейналдумом-Милнером, но постепенно вводит Кейта и Окслейда – игроков, умеющих создать момент из ничего.



Милнер, например, сам говорил, что Окс даёт новые возможности игре команды:



«Благодаря своей технике он умело действует в узких пространствах между соперниками. Алекс – отличная опция в полузащите, где у нас очень высокая конкуренция».



Асисстент Клоппа Пеп Линдерс перед игрой с «Арсеналом» в Кубке тоже обратил внимание на козырь Чемберлена:



«Ему нужно время. Он будет феноменальным, если сохранит свою агрессию и интенсивность. Следующим шагом его ввода в состав будет полный матч. Он очень важен для нас, поскольку даёт новую для нас творческую динамику».

«Ливерпуль» спасся на последних минутах. Всё решили замены Клоппа «МЮ» был лучше целый час.

Окслейд — это Де Брёйне для «Ливерпуля»

Дриблинг и скорость — главные качества, которые позволяют Окслейду добавлять в центр «Ливерпуля» что-то новое. Дриблинг помогает комбинировать в узких пространствах, проходить прессинг и взламывать низкую оборону. Скорость и интенсивность — контратаковать и переключаться на отбор после потери мяча.



Важно ещё, что Чемберлен всегда нацелен на обострение. Например, в последнем матче с «Генком» он отдал только 3 передачи из 18 не вперёд в финальной трети. Его пасы непредсказуемы и хлёстки. Клопп говорил, что от Окса исходит эффект динамита – настолько агрессивно и смело он действует.



В этих качествах они похожи с Де Брёйне, который чаще всех в «Сити» прерывает поперечное катание мяча. Плюс Окс, как и Кевин, классно бьёт из-за пределов штрафной (матч с «Генком» подтверждает). Когда он только пришёл в команду, Клопп просил его чаще бить по воротам. Все эти качества дают огромный бонус команде, когда приходится взламывать низко обороняющихся соперников.



Окс и сам сравнивает себя с Де Брёйне: «Кевин идеально исполняет роль «восьмёрки». Я равняюсь на него».



Ко всему этому добавляется умение Чемберлена врываться в штрафную вторым темпом (не зря он подчёркивал это качество у Джеррарда и Лэмпарда). Но при этом он может становиться вторым нападающим, когда команда атакует позиционно, в этом ему помогает умение видеть зоны и открываться между линий.

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Если он такой крутой, почему ещё не в основе?

Окслейда действительно очень сильно подкосила травма. До неё он был в лучшей форме в карьере и делал «Ливерпуль» острее. Но порванные кресты, год без футбола и почти полгода восстановления все испортили.



Он до сих пор набирает форму и не готов проводить все 90 минут. А в системе Клоппа центральные полузащитники должны проделывать огромный беговой объём.

Ещё у него есть несколько недостатков перед Хендерсоном-Вейналдумом-Милнером. Он не настолько идеально, как они, понимает систему «Ливерпуля». И из-за его излишне атакующего менталитета команда становится уязвимее в обороне.



Но. Если Окс наберёт форму, то и эти недостатки сотрутся. Он ещё больше прибавит в понимании футбола Клоппа и скроет оборонительные недостатки интенсивной работой без мяча.



Ван Дейк после игры с «Генком» как раз заметил, что вариант с Кейтой и Оксом над Фабиньо хоть и рискован, но потенциально хорош: «Мы только привыкали к такому составу в центре. Нам просто нужно лучше выигрывать подборы и качественнее вступать в контрпрессинг».



Главный минус Окслейда маскирует система «Ливерпуля». Он не очень хорош в позиционной обороне, но «Ливерпуль» практически никогда так не обороняется. Команда в 90% матчей защищается на чужой половине поля – идеальный сценарий для Чемберлена.



Вдобавок ко всей игровой крутости персонал, штаб и футболисты «Ливерпуля» постоянно говорят об Оксе как о классном душевном парне. Лучше всего, конечно же, высказался Клопп, когда его спросили о самом главном плюсе Алекса:



«Я уже говорил, что одна из лучших вещей, связанных с Оксом, это то, что он выдающийся человек. Один из самых хороших парней, которых вы только можете встретить».

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