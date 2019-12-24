Бывший вратарь «Челси» рассказал о конфликте с Сарри

Бывший вратарь «Челси» Роберт Грин рассказал о конфликте с экс-наставником лондонского клуба Маурицио Сарри в раздевалке после поражения от «Манчестер Сити» (0:6).

«После того матча я объяснил ему свою позицию. Я сказал: «У тебя нет никакого плана Б. Игроки в команде не из тех, кто сможет вам что-то сказать, они относятся уважительно и боятся что-то высказать. А мне всё равно, потому что меня не беспокоят последствия». Я говорил на протяжении 15 минут. Многие потом подходили ко мне и хвалили за то, что я оказался таким смелым.

Он бывший управляющий банком, а сейчас — тренер клуба. Он разработал у себя в голове формулу успеха, и такое ощущение, что это было в духе: «Я — математик, я разработал формулу, я всё знаю». Но дело в том, что ты играешь против команды, которая также хочет выиграть и может разгадать тебя. И у Сарри была только одна тактика и один путь», — приводит слова Грина Daily Mail со ссылкой на The Athletic.